Прощальный поклон осени: Москву ждет резкий перелом в погоде

Ноябрь не желает быть колючим, а притворяется поздней осенью или ранней весной. В тот же ключе пройдет очередная неделя, предупредил в воскресенье, 15 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал метеоролог в авторской колонке для ИС "Вести", жителей Центральной России, в том числе москвичей, ожидает противостояние тепла, которое еще цепляется за свои позиции, и холода, который уже примеряется к власти.

Вторник, 17 ноября, окажется "днем-обманкой": осень сконцентрируется в виде облаков, нависающих над землей, но они не пролью на землю ни капли. Зато в среду, 18 ноября, погода испортится: в ночь начнется снежная круговерть, днем осадки перейдут в форму мокрого снега, вечером превратятся в дождь. При этом атмосферное давление устремится на "барическое дно", до аномально низких 730 миллиметров ртутного столба.

Четверг, 19 ноября, ознаменуется обложными осенними дождями, когда выпадет до восьми литров воды на квадратный метр.

В ночь на пятницу холодный фронт отметится скоротечными осадками, а к утру благодаря промежуточному гребню антициклона распогодится, хотя в течение дня местами не исключен небольшой дождь.

Суббота обещает быть относительно теплой и дождливой, но за этим прощальным поклоном осени последует воскресный перелом: осадки перейдут в смешанную и твердую фазу, на термометрах будет лишь слабый плюс.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук предупредили, что после сухого начала недели жителей Москвы и Подмосковья ожидает возвращение осадков, в том числе — в виде снега. Однако устойчивые снегопады в Москве начнутся лишь в последних числах ноября.

Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали сугробы метровой высоты, а по области — еще выше.