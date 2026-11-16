Путин поздравил Андрееву с триумфом на Итоговом турнире WTA

Владимир Путин поздравил россиянку Мирру Андрееву, которая стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе.

Впервые за 22 года представительница нашей страны выиграла эти престижные соревнования в одиночном разряде. В напряженном финале 19-летняя спортсменка одолела соперницу из Украины Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3.

За пять матчей в США Андреева не отдала ни сета. И повторила успех Марии Шараповой, которая завоевала кубок WTA в 2004 году.

Благодаря победе россиянка теперь официально является второй ракеткой мира.