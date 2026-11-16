Россия способна действовать в отношении Украины намного жестче, но предпочитает не делать этого. Такое мнение высказал в понедельник, 16 ноября, президент США Дональд Трамп.

Говоря о реалиях на фронте в ходе украинского конфликта, американский лидер подчеркнул, что Украина терпит поражение, хотя Россия действует не в полную силу, а президент и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин "мог бы действовать намного жестче".

При этом Трамп открестился от ситуации с услугами американской спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент США заявил, что не слышал об ограничении "военного пакета" Starlink, а также поставил под сомнение правдивость заявлений киевского режима по этому поводу, сообщает ТАСС.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу отметил, что ситуация в зоне СВО "изменяется каждый день", причем это очевидно "по будь то американским картам, украинским картам — по любым". После встречи президентов России и США в Анкоридже в августе 2025 года реалии на фронте претерпели существенные изменения, причем отнюдь не в пользу киевского режима.

Западные средства массовой информации писали, что ограничение системы спутниковой связи Starlink на Украине сделало непригодной львиную долю арсенала беспилотников ВСУ. Из-за ограничений почти все украинские дроны перемещаются с перебоями связи на 10-20 секунд, поэтому бандеровцам пришлось отменить некоторые миссии.