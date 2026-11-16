Думский комитет одобрил новое правило выплаты пособия по уходу за ребенком

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в понедельник, 16 ноября, одобрены к рассмотрению в первом чтении поправки в законодательство, регламентирующие правила предоставления пособия по уходу за ребенком.

Как пишет "Парламентская газета", один из представленных законопроектов предусматривает сохранение права на ежемесячное пособие при досрочном выходе из отпуска лишь за теми застрахованными лицами, которые фактически находились в таком отпуске не менее двух месяцев.

Предполагается, что указанная мера сократит злоупотребления в виде фиктивного оформления такого отпуска и обеспечит выплату детского пособия именно тому члену семьи, который фактически осуществляет уход за ребенком.

Прочие базовые условия назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком останутся прежними. Обратной силы указанная норма не имеет: в случае ее принятия выплаты будут продолжены тем получателям пособий, которые до внесения соответствующих поправок вышли на работу, проведя в декрете меньше двух месяцев.

Особое внимание уделено поддержке семей с детьми в трехлетнем государственном бюджете. Его "детская честь" на ближайшую трехлетку составит 10 триллионов рублей. Учтены и будут регулярно повышаться материнский капитал и пособие по рождению ребенка. Власти подчеркивали: социальные обязательства перед гражданами будут выполняться в полном объеме.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что нужно увеличить в 2–2,5 раза пособия по уходу за детьми до полутора лет, чтобы компенсировать потерю семейного дохода, связанную с уходом одного из родителей в декретный отпуск.