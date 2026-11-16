ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ в порту Николаев

Вооруженные силы России 16 ноября поразили объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ, в морском порту Николаев, сообщила пресс-служба Минобороны.

Также поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области. Он использовался для хранения БПЛА и комплектующих к ним.

Кроме того, нанесен удар по локомотив в районе железнодорожной станции Днепропетровск. Состав перевозил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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