Заммэра Горбенко: Макариевская премия сохраняет статус одной из главных научных наград страны

В зале президиума Российской Академии наук проходит торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по естественным наукам, сообщили организаторы мероприятия.

"Благодаря поддержке правительства Москвы Макариевская премия сохраняет статус одной из главных научных наград страны, способствует популяризации научных знаний и укреплению авторитета российской науки на международной арене. Макариевская премия не только поощряет выдающиеся научные достижения, но и способствует сохранению и развитию культурного и духовного наследия России, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, что особенно актуально в Год единства народов России.

На сегодняшний день лауреатами Макариевской премии по естественным наукам стали более 130 ученых России и зарубежья, премией отмечены 72 научных труда - с учетом вручения премий авторским коллективам. Труды соискателей поступают на конкурс из разных регионов Российской Федерации. В числе участников представлены лица всех возрастных категорий, в том числе пенсионеры и молодежь в возрасте до 35 лет. Конкурс традиционно отмечен весьма высоким качеством представленных работ, что делает работу экспертов особенно трудной", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.