С Россией не согласовано участие представителей стран Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом рассказал в понедельник, 16 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Разговоры об участии европейцев в следующем раунде переговоров по Украине пошли с подачи американских переговорщиков. Эмиссары Вашингтона Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после поездки в Москву заявили, что с президентом России Владимиром Путиным согласовано продолжение переговоров, причем при участии Европы. Но российские власти этого не подтверждали.

По словам Ушакова, которые приводит "Интерфакс", "о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовалось".

Между тем глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми требования Европы о перемирии на Украине для начала переговоров по европейской безопасности. Дипломат подчеркивал: бессмысленно ставить неприемлемые для нашей страны условия, идущие вразрез с российскими интересами.

Пугающим для Евросоюза стало заявление президента США Дональда Трампа о реальном положении дел на фронте. Американский политик отметил, что Россия способна действовать в отношении Украины намного жестче, хотя президент и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин предпочитает не делать этого.