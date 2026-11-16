Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новой части кинофраншизы

Актер Роберт Паттинсон утвержден на роль агента 007 Джеймса Бонда в очередной части знаменитой кинофраншизы.

Паттинсону удалось обойти на кастинге множество других соискателей, включая Николаса Холта, Каллума Тернера, Джека Лоудена и Джоша О'Коннора.

За 64 года существования кинофраншизы об агенте 007 вышло 27 фильмов, Джеймса Бонда играли шесть актеров. Паттинсон станет седьмым исполнителем этой роли. С режиссером новой части бондианы Дени Вильневом актеру уже доводилось работать на площадке "Дюны".

Вильнев, которого цитирует The Hollywood Reporter, заявил, что будет счастлив вновь встретиться с Паттинсоном на съемках: "У него неподвластная времени душа 007, он привносит совершенно новый дух". Паттинсон, в свою очередь, назвал предстоящие съемки в бондиане исполнением заветной мечты и "честью всей жизни".

Выбор на роль брутального агента с лицензией на убийство актера, прославившегося благодаря роли белокурого вампира, устраивает не всех. Однако создатели бондианы давно давали понять, что рассматривают необычные варианты. Продюсер Барбара Брокколи, говоря о кастинге, подчеркивала, что "вопрос открыт".