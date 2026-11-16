По данным следствия, девушка 2005 года рождения - исполнитель покушения на Сергея Заворотного, бывшего пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Сейчас - общественного деятеля. Ему 72 года. На допросе девушка во всем созналась. За одним исключением: "Была под влиянием украинских кураторов, которые сами со мной связались. Они давали указание, что делать, представляясь Центральным банком и МВД".

Под влияние мошенников, по сути - агентов СБУ, попала еще в июле 2026 года. Схема была стандартная, о которой рассказывалось немало.

"Перевела им крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем она стала выполнять указания анонимных кураторов в подготовке и совершения особо тяжкого преступления", - рассказали в СК.

То ли от испуга, что деньги перевела якобы ВСУ, то ли думая, что надо было помочь поймать опасного преступника, но девушка начала выполняла задания. Следила за автомобилем Заворотного. Фотоснимки машины и владельца отправляла куратору.

"Надо было вложить GPS-трекер. Он находился в каком-то другом месте. Как они мне его описывали, это пауэрбанк маленький. И должен находиться в пакете", - говорит задержанная.

Под видом трекера девушка подложила взрывное устройство на парковке перед домом, в котором живет Заворотный. Предварительно - его мощность составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомбу привели в действие, когда машина выехала на дорогу.

"ФСБ России вновь напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка Российской Федерации, сервиса "Госуслуги" никогда не звонят по WhatsApp, Telegram и другим мессенджерам, не предоставляют фотографии своих документов, не выясняют данные паспорта и банковских карт, адреса проживания, не запрашивают цифровые коды, а также дистанционно не привлекают к участию в оперативных и иных мероприятиях", - заявили в ФСБ.

Несмотря на то, что бомба была заложено прямо под водительское кресло, Сергей Заворотный выжил и сейчас находится в больнице. То, что подозреваемая якобы находилась под влиянием, не освобождает ее от уголовной ответственности.