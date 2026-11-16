"Сокол" взмывает в небо, и у БПЛА ВСУ не остается ни единого шанса уйти от грозной птицы. Дрон-перехватчик самолетного типа прямо в воздухе сбивает аппараты противника. Операторы работают в тесном взаимодействии с расчетами радиолокационной станции. От обнаружения вражеского коптера до его уничтожения проходят считанные минуты.

Здесь же на Днепропетровском направлении накануне было взято под контроль село Шиловка. Бойцы группировки "Центр" поделились подробностями. Подойти к населенному пункту было крайне сложно - глубокие противотанковые рвы, заполненные водой, колючая проволока в несколько рядов. И весь этот путь щедро усеян минами. Причем смотреть надо было и под ноги, и в небо. На штурмовиков то и дело вылетали замаскированные FPV-дроны врага.

А военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали о том, как освобождали Терсянку. К селу подходили поэтапно: "Сперва работали гранатометом, отработали, зашли, зачистили. Между этим делом пробили дорогу для дальнейшего действия. И наша пехота пошла дальше пробивать дороги".

Артиллеристы орудий "Гиацинт Б" группировки войск "Восток" в Запорожской области пошли на хитрость. Притаились и не стали атаковать при первом же обнаружении врага. Сначала проследили, в какие именно точки возвращаются беспилотники ВСУ. И где их базируется больше всего. Это позволило выявить в том числе замаскированные крупные пункты управления, в которых сидели операторы, а также размещалось оборудование для БПЛА. А после сразу нанесли массированный удар по всем выявленным точкам.

Армия России нанесла удары и по тыловым объектам ВСУ - портовой и железнодорожной инфраструктуре, которую используют для военных целей. В Запорожье дрон атаковал мост Преображенского - одну из ключевых переправ через Днепр для снабжения ВСУ в этом районе. В Днепропетровской области выведен из строя локомотив. В Новых Петровцах Киевской области уничтожен склад вооружения.