Россия открыта для взаимовыгодного экономического сотрудничества и не ставит его в зависимость от политических вопросов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на международного экспортном форуме "Сделано в России".

Ключевое событие года в области поддержки и продвижения несырьевого неэнергетического экспорта в Национальном центре "Россия" собрало порядка 6 тысяч участников. Премьер посетил выставку форума. В экспозиции собраны самые передовые технологические решения отечественных компаний - от медицинского оборудования до робототехники.

Выступая на пленарном заседании, премьер отметил: экспорт России растет, и за 8 месяцев текущего года он уже превысил 23 триллиона рублей. Наша страна расширяет зарубежные поставки в Африку, Азию и Латинскую Америку. Большой популярностью пользуется продукция отечественного машиностроения, цифровые решения, фармацевтика и металлоизделия.

Бренд "Сделано в России" должен стать знаком качества, при виде которого иностранный покупатель понимает, что это продукция высочайшего уровня.