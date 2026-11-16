Все необходимые решения по восстановлению работы Крымского моста приняты: пассажирский транспорт и машины возобновят движение, грузы будут доставлены. В этом заверил в понедельник, 16 ноября, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Замглавы кабмина лично побывал на мосту, который подвергся удару Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем провел совещание по восстановительным работам.

В своем "Макс"-канале Марат Хуснуллин пообещал, что "всю работу организуем так, как нужно", тем более что соответствующий опыт имеется. Уже собраны необходимые ресурсы, найдены проектировщики и строители для ремонтно-восстановительных работ.

Между тем в официальном "Макс"-канале Крымского моста сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено — в реверсивном режиме.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Крымский мост стал для Украины целью для атак не только как стратегический объект, но и как символ возвращения полуострова и его жителей в Россию. По выражению Константинова, "не дает им покоя наш мост", поскольку "он стал частью крымской идеи" о возвращении домой задолго до 2014 года.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет, которого цитирует ТАСС, назвал агрессивные выпады украинского агрессора как "очередной плевок на большие миролюбивые усилия американской стороны, стремящейся остановить кровопролитие, и явный отказ киевской хунты от мирного диалога".