Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разразился упреками в адрес западных спонсоров. На этот раз главарь киевского режима выразил недовольство неэффективностью различных коалиций и коллективных форматов.

Как заявил Зеленский в очередном видеообращении к украинцам, "мы готовим оценку эффективности существующих коалиций, оказывающих поддержку Украине". Предводитель киевского режима пообещал разобраться, какие объединения не выполняют "свою миссию" и остаются "пустыми оболочками".

Также Зеленский заявил, что Украина готовится к встрече оборонной контактной группы в формате "Рамштайн", запланированной на 17 ноября. В первую очередь Киев рассчитывает пополнить истощенные запасы средств противовоздушной обороны (ПВО). Также украинская сторона будет просить о дополнительном финансировании и попытается "придать больше импульса совместным производствам".

В Европе между тем всё чаще звучит недовольство неуемными аппетитами и неблагодарностью Зеленского. Независимый депутат датского парламента Якоб Харрис предложил датским властям поинтересоваться у своих избирателей и налогоплательщиков, готовы ли они терпеть это дальше, прежде чем "направлять еще больше денег в этот конфликт".