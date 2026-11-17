Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 1441 вражеский беспилотник. Это самая массированная ночная атака дронов на российские регионы.

БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Также беспилотники были сбиты над столичным регионом, Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Ленинском районе Крыма из-за атаки дронов погибли два человека. Еще два два человека погибли в Белгородской области, 19 пострадали.

В сторону Москвы с вечера 16 ноября летели около 800 украинских беспилотников, 321 уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

Также беспилотники ударили по предприятиям в Уфе и Салавате. , критических повреждений нет, заводы работают штатно. Всего ПВО сбила более 50 БПЛА над промзонами Башкирии.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 1336 вражеских БПЛА.