Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в течение понедельника, 16 ноября, 148 украинских летательных беспилотных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, а также над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем "Макс"-канале, что вечером 16 ноября силами ПВО Минобороны были уничтожены 35 БПЛА, которые летели на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атаки укронацистов на мирное население и гражданские объекты в России продолжаются при прямом содействии западных стран. Представитель Еврокомиссии Балащ Уйвари подтвердил, что Брюссель перечислил Украине 1,76 миллиардов евро для закупок ракет, беспилотных летательных аппаратов, средств противовоздушной обороны и различных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).