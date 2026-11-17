До позиций российских бойцов рукой подать. Но "баба-яга" к ним не добралась. Беспилотник снесли точным выстрелом. Скоро разведчики нашли место запуска и начали его ликвидацию.

Второй и третий дроны, готовые к старту, бандеровцы поднять не успели. Позже выяснилось, что этот пункт управления ВСУ не единственный. И таких блиндажей в радиусе километра - еще с десяток. По квадрату открыли шквальный огонь самоходки. И вот хорошо видно, как тяжелый калибр превращает сеть управления ударными дронами в бурелом.

Это окраины Славянска. Накануне ВСУ потеряли очередной опорный пункт. Среди националистов – паника. Российские бойцы начали небольшими группами заходить и закрепляться вплотную к городским кварталам. И оказалось, что к таким вылазкам штурмовиков противник элементарно не был готов.

А это кадры из самого Славянска. Город все меньше напоминает неприступную крепость. Бойцы говорят – авиация отрабатывает на все сто. И после каждого налета наши батареи подтягиваются к Славянску все ближе.

Окончательно посыпалась оборона противника и в Дружковке. Вот из города убегает очередная группа наемников. А сама агломерация может остаться без снабжения. Российские войска начали занимать высоты рядом с трассой, которая ведет в поселок Барвенково на Харьковщине. Именно через него в Славянск и Краматорск поступает большая часть военных грузов. Но артиллерия методично отрезает эту трассу. И скоро ВСУ потеряют не только доступ к резервам. Но и пути отступления.