Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Рядовой Игорь Жашков восстановил линию связи, повреждённую в результате артиллерийского удара. Несмотря на плотный обстрел и угрозу атаки дронов, он оперативно устранил неполадки и наладил контакт между подразделениями. В результате минометные расчеты нанесли мощный удар по врагу, и штурмовые группы заняли новые рубежи.

Рядовой Евгений Мартынюк в составе мобильной огневой группы сопровождал транспорт с военно-техническим имуществом и провизией. Обнаружив три ударных беспилотника самолётного типа, он открыл прицельный огонь, ликвидировал вражеские аппараты и смог своевременно доставить груз.