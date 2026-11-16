Шойгу объяснил выбор Абу-Даби для переговоров по Украине

Абу-Даби был неслучайно выбран для проведения трехсторонних переговоров по Украине. Об этом рассказал в понедельник, 16 ноября, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как отметил политик, которого цитирует "Интерфакс", предлагалось много других площадок, "но, как говорят в спорте, те площадки были заиграны не нашими игроками". Выбор в качестве площадки переговоров Абу-Даби обеспечил "работу этой группы на очень высоком уровне", подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совбеза России также напомнил о гуманитарной деятельности властей ОАЭ, которая помогла в освобождении российских бойцов из украинского плена: "Всё-таки с их участием и при их непосредственной, скажем, заботе освобождено более восьми тысяч. А это восемь тысяч семей, куда вернулись мужья, сыновья, отцы".

Между тем итальянская газета La Repubblica пишет, что европейцы пытаются добиться не только места за столом переговоров по Украине, но и их переноса в Старый Свет. По информации источников издания, рассматриваются Швейцария (Женева), Норвегия или европейская часть Турции.

Российские власти предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, прилететь в Москву. При этом безопасность и надлежащие условия Зеленскому гарантированы. Однако утративший легитимность президент Украины наотрез отвергает такой вариант.