Может ли Европа предложить какие-либо конструктивные идеи для будущего? Или все на что она способна - стать коалицией желающих поговорить? Есть ли вообще среди европейцев приемлемые кандидатуры для Москвы?

В студии программы "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с программным директором дискуссионного клуба "Валдай" Тимофеем Бордачёвым.

"Мерц сказал, что не нужно никакой архитектуры безопасности в Европе, она уже есть и вообще все хорошо. Мне это заявление Мерца кажется глубоко символичным: Европа живет с повёрнутой назад головой", - отметил он.

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