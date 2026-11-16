В России 16 ноября отмечается День самбо. В Москве этим видом спорта занимаются более 48 тысяч детей и взрослых. Тренировки проходят на 287 специализированных площадках, 67 из которых относятся к учреждениям столичного Департамента спорта.

Профессиональная подготовка по самбо ведется в 11 городских спортивных организациях, подведомственных Москомспорту. Среди них - центр спорта и образования "Самбо-70", московские комплексные спортивные школы олимпийского резерва "Восток", "Север", "Юг" и "Запад", Московское городское физкультурно-спортивное объединение, физкультурно-спортивное объединение "Юность Москвы", спортивные школы "Зеленоград" и "Новая Москва", Московский центр боевых искусств и Московский государственный университет спорта и туризма.

"Самбо в Москве - это не только спорт высших достижений, но и по-настоящему массовый вид спорта. Почти 50 тысяч москвичей занимаются самбо, тренировки проходят на 287 специализированных площадках. Наша задача - чтобы спорт был в шаговой доступности для каждого: для детей, для взрослых, для семей и для всех, кто хочет вести активный образ жизни", - отметил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Чтобы записать ребенка на вступительные испытания в столичную спортивную школу, нужно зайти на официальный сайт учреждения Департамента спорта Москвы и выбрать раздел "Запись в спортивную школу"

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