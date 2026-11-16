Глава Международной федерации хоккея веско высказался о возвращении России на турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль заявил в понедельник, 16 ноября, что поддерживает возвращение российских спортсменов к турнирам.

Комментарий главы IIHF прозвучал на фоне скандальных заявлений руководства представителей ряда западных стран о нежелании выходить на лед против сборной России. Власти некоторых государств объявили, что не выдадут российским спортсменам визы для участия в международных соревнования. Так, Канада лишила молодежную сборную России по хоккею возможности участвовать в ЧМ-2026.

Как подчеркнул Райндль, "важно продолжать общение с Федерацией хоккея России", тем более что "Федерация хоккея России не сделала ничего плохого для IIHF". При этом глава международной федерации заявил, что в краткосрочной перспективе организовать возвращение российских хоккеистов на международные площадки невозможно, поскольку "есть и другие факторы, касающиеся безопасности и защиты наших турниров и национальных федераций".

Спортивный чиновник рассказал, что руководство IIHF обсуждает ситуацию с организациями, которые объявили о намерении бойкотировать матчи с участием сборной России. По словам Райндля, это "новая ситуация", поэтому однозначных решений нет. Глава федерации заверил, что "мы действуем осторожно и рассматриваем каждый турнир в отдельности" (цитаты по ТАСС).

Между тем уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев указал на том, что европейские власти заняли очевидно дискриминационную позицию в отношении российских спортсменов. Однако "это не значит, что мы будем отказываться от того, чтобы отстаивать интересы и права наших спортсменов".

Член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин, напомнив, что Канада позволяет себе сегрегацию спортсменов по национальному признаку, поинтересовался, почему судьбу атлетов должны решать чиновники на границе. Российские спортсмены десятилетиями доказывали свой уровень на крупнейших мировых турнирах, отметил сенатор. Как подчеркнул Волошин, если западный спорт дорожит принципами честной конкуренции, соперников нужно побеждать на трассе, льду и стадионе, а не разворачивать на границе.