Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас отличилась очередным странным заявлением. Чиновница предложила организовать кибератаку на Россию.

Высказываясь по подготовку следующего санкционного пакета, предусматривающего новые визовые ограничения в отношении россиян, Каллас заявила, что "Россия хранит все данные людей, которые участвовали в этой войне".

Чтобы определиться с тем, кого включать в список рестрикций за участие в спецоперации, глава евродипломатии предложила устроить хакерскую атаку: "Полагаю, эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные — цифровые" (цитаты по ТАСС).

Примечательно, что Россия в это время ратует за расширение действия Конвенции ООН против киберпреступности. Уполномоченный российского Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев пояснил, что речь идет про разработку протокола о дополнительных составах преступлений в цифровой среде и криминализации так называемых традиционных преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Вместо поддержки действенных мер по борьбе с киберпреступностью недружественный Запад продолжает педалировать тему "российских хакеров". Очередной спектакль на эту тему был разыгран наиболее агрессивной и милитаристски настроенной частью политической элиты Италии. Как указали в посольстве России в Риме, "трагикомический водевиль" с якобы утечкой личных данных итальянских политиков потребовался, чтобы "продать" очередной пакет военно-финансовой помощи коррумпированному режиму Владимира Зеленского.