Собянин: ПВО Минобороны сбили 82 БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 82 вражеских беспилотных летательных аппарата, летевших по направлению к Москве. Об этом рассказал вечером понедельника, 16 ноября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, на месте падения обломков украинских дронов работают специалисты экстренных служб.

В Кремле ранее подчеркивали, что по-прежнему весьма эффективно продолжают работать российские средства ПВО. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что "ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов различные объекты".

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет охарактеризовал атаки украинских дронов на фоне возобновления переговорного процесса как агрессивные выпады агрессора и "явный отказ киевской хунты от мирного диалога".