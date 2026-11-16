Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер рассказал в понедельник, 16 ноября, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом обсудил прогресс в украинском урегулировании с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым.

По словам американского политика, в контексте попыток мирного урегулирования конфликта на Украине появились "позитивные и конструктивные идеи". Кушнер уточнил, что "значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами", а конструктив наметился "в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности".

Уже началась подготовка повестки следующей многосторонней встречи по Украине, рассказал Кушнер. Конкретные сроки он не назвал, но уточнил, Что такая встреча может состояться в ближайшем будущем.

При этом представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что мирного соглашения не будет без одобрения России, поскольку для заключения такого документа требуется согласие всех сторон.

Комментарий Кушнера последовал за многозначительным заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Украина терпит поражение, хотя Россия действует не в полную силу, а президент и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин "мог бы действовать намного жестче".

О реальном положении дел в зоне конфликта на Украине Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре лидерам Финляндии и Норвегии. Также президент России подчеркнул: достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов нашей страны.