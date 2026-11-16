Владимир Путин встретился в Кремле с секретарём ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном. Он прибыл в Москву для участия в генассамблее движения "За свободу наций!" .
Приветствуя гостя, президент передал самые наилучшие пожелания председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чем Ыну, отметив, что с ним сложились деловые, дружеские отношения, которые помогают решать и развивать отношения между государствами.
"Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области. Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими. До конца года планируем открыть в Курске скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу воинов России и Корейской Народно-Демократической Республики. Кроме того, корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращение Курской земли к мирной жизни. Мы это очень высоко ценим", - добавил Путин.