Владимир Путин встретился в Кремле с секретарём ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном. Он прибыл в Москву для участия в генассамблее движения "За свободу наций!" .

Приветствуя гостя, президент передал самые наилучшие пожелания председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чем Ыну, отметив, что с ним сложились деловые, дружеские отношения, которые помогают решать и развивать отношения между государствами.