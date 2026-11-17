Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Манилу, чтобы возглавить российскую делегацию на 21-м Восточноазиатском саммите, который пройдет на полях встреч АСЕАН на Филиппинах.



Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в центре внимания Москвы окажутся угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызванные попытками Запада и НАТО закрепить там свой военно-политический потенциал. Помимо геополитики, участники обсудят экономику, энергетику и продовольственную безопасность.



Восточноазиатский саммит объединяет 18 государств, включая Россию, США, Китай и страны АСЕАН. В российском министерстве указали, что формат традиционно создавался для мирного взаимодействия, однако западные страны пытаются превратить его в инструмент для конфронтации.



Визит Лаврова на Филиппины проходит на фоне серии крупных международных встреч. Сразу после саммита в Маниле, 18–19 ноября, в Китае начнется форум АТЭС, на полях которого, как подтвердили в Пекине, Си Цзиньпин проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.