Вооруженные силы Украины совершили повторную атаку на Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в данном направлении.



"Противник вновь атаковал Крымский мост. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", — написал Аксенов, добавив, что информация о развитии ситуации будет предоставлена дополнительно, и призвав опираться на официальные данные. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.



Ограничения движения автотранспорта были введены на фоне объявленной в ночь на 17 ноября ракетной опасности на территории Крыма и Краснодарского края. Накануне вечером региональная система РСЧС также сообщала о введении режима опасности атак беспилотников.



Предыдущий удар по Крымскому мосту был зафиксирован утром 16 ноября. Тогда движение по переправе приостанавливали более чем на 16 часов, что привело к задержкам четырех пассажирских поездов "Таврия".