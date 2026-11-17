На Камчатке моряки Тихоокеанского флота отработали комплекс мер по противовоздушной обороне в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения прошли в акватории Авачинского залива. Экипажи малых противолодочных кораблей отработали постановку радиоэлектронных помех, а также выполнили стрельбы по воздушной цели с использованием зенитно-ракетного комплекса "Оса" и артиллерийской установки.

В роли мишени выступила ракета "Саман". Военные моряки продемонстрировали слаженность действий и высокий уровень подготовки. Все учебно-боевые задачи выполнены на отлично.