Кто не в курсе – информируем. На сегодня запланирован конец света. Хакеры взломают все мировые банки, обнулят все счета и отрубят интернет на три месяца. Пользователь под ником Уэсли опубликовал в соцсети достоверную, разумеется, информацию, полученную от доверенного лица из глубин интернета.

Откуда звон? Что за хакеры готовы лишить нас интернета и всего, что нажито непосильным трудом? Один из самых весомых аргументов: в мультсериале "Симпсоны", в 7-м эпизоде 35-го сезона прямо упоминается отключение электричества 17 ноября. Европейцы в антироссийском угаре рекомендовали гражданам запастись едой и водой, чтобы продержаться хотя бы 72 часа. А что потом? Неизвестность.

В соцсетях начали появляться инструкции по выживанию: запастись наличными, продуктами и патронами и быть готовыми к тому, что три месяца придется куковать без интернета и электричества. Один конец света, оказывается, мы уже пережили в пятницу, 13-го. И как-то даже не заметили. Хотя интернет уверял: некие ученые пообещали, что "пятница, 13 ноября 2026 года" станет "концом света". Проехали. Вот и 17 ноября подоспело.

На 17 ноября в Соединенных Штатах запланирована плановая проверка национальной системы экстренного оповещения. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям действительно прервут на минуту прервут радио- и телевещание, чтобы передать тестовый сигнал. Американцев предупредили – просто проверка, никаких действий предпринимать не нужно. Но разве так интересно?

Но давайте дотянем до 18-го. Чтобы понять, что в действительности все не так, как на самом деле.