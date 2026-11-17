На днях стало известно, что Наталья Бочкарева развелась с бизнесменом Романом Гавриловым. Пара состояла в браке на протяжении семи лет.

Примечательно, что на развод подал именно муж звезды комедийного сериала "Счастливы вместе". Тогда же выяснилось, что у мужчины была другая женщина.

Теперь же Наталья Бочкарева подала на алименты. Кроме того, известная актриса хочет забрать их общего сына Александра себе. "Да, мы подали иск о взыскании алиментов в размере одной четвертой от всех видов доходов и заработка, а также об определении места жительства ребенка с мамой, с Натальей Бочкаревой", - сообщила адвокат актрисы Маргарита Гаврилова.

Также она сообщила, что именно бывший муж оплачивает аренду коттеджа, где поселилась Наталья Бочкарева с сыном. А когда артистки нет дома, то бизнесмен приезжает к ребенку, чтобы провести с ним время, передает Starhit.

Ранее актриса впервые прокомментировала развод. Она призналась, что переживает тяжелый период в жизни. "Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить, меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством... Когда ты переживаешь очень тяжелый момент в жизни, в тебе появляются силы все преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь", - заключила актриса.

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