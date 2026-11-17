Сотрудники ФСБ предотвратили массовые теракты с участием дронов на Юге России и в Каспии. Противник готовил атаки на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море

Операция проводилась с начала 2026 года, она прошла в Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону. Задержаны четыре человека, еще двое подозреваемых были убиты при задержании, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подготовку к терактам вели Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ). Установлено, что задержанные были завербованы противником и получили от него более 700 килограммов взрывчатки, около 40 ударных дронов и шесть гидроциклов.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Крыму, который собирал информацию о кораблях Черноморского флота и ПВО.