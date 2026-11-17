Российские вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар по территории Украины.

В Киеве, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях были поражены предприятия, где производились крылатые ракеты и беспилотники. Также ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры.

Удары были нанесены БПЛА и высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, ВС России поразили объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударах по Северному и Южному мостам в Киеве.