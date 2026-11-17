Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, борется с раком четвертой стадии. Она надеется, что ей смогут помочь в Китае.

Она верит, что лечение в Поднебесной даст ей не просто временное облегчение, а полное спасение от онкологии. "Это мой шанс раз и навсегда победить рак, а не каждые две недели делать химиотерапию с последствиями в виде кровотечений и просто выживать этот оставшийся период", - заявила Чекалина.

Туда она планирует отправиться без четверых детей, зато с возлюбленным, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. Она пояснила, что он всегда был рядом и поддерживал ее, когда она не могла ходить, носил по лестницам и даже кормил с ложечки. Чекалина сообщила, что детей оставляет с бабушкой.

Она старается проводить с детьми как можно больше времени, но у нее не всегда хватает на это сил. После курсов химиотерапии Лерчек тяжело восстанавливается. Но едва ей становится лучше, она всю себя отдает наследникам.

"Иногда кажется, что если я сейчас не проведу с детьми эти дни, их останется очень мало в моей жизни. Непонятно, что ждет впереди. Мне кажется, у меня бы не было таких эмоций, если б у меня не было детей столько. Когда одна, полегче, грубо говоря, смириться с тяжелой болезнью и принять любой исход", - заключила Чекалина в своем блоге.

Ранее Владимир Путин помиловал Лерчек, освободив ее от наказания. В июле этого года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

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