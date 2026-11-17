Кейт Миддлтон обеспокоена тем, что Меган Маркл и принц Гарри могут отвлечь внимание общественности от её традиционного рождественского концерта, организовав собственные благотворительные мероприятия в те же дни. Жена принца Уильяма боится, что американка затмит ее.

Как пишет RadarOnline, Кэтрин уже активно готовится к шестой ежегодной службе "Вместе на Рождество", которая состоится в декабре в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Мероприятие посвящено людям, которые оказывают поддержку окружающим.

Однако, как утверждают источники издания, до Миддлтон дошли слухи, что герцог и герцогиня Сассекские планируют собственные праздничные мероприятия примерно на те же даты. В таком случае внимание прессы может переключиться с концерта, над созданием и развитием которого принцесса работала на протяжении нескольких лет.

"Кэтрин особенно болезненно воспринимает вопрос о том, когда именно Сассекские делают свои заявления в рождественский период. Ведь она уже несколько лет старается превратить свой телевизионный концерт рождественских гимнов в неотъемлемую часть британских праздничных традиций. Она вложила в этот рождественский концерт всю душу и сердце. Он стал одним из самых личных и важных событий в её ежегодном расписании", — пояснил источник из дворца.

Кейт создала это мероприятие практически с нуля и гордится тем, что благодаря ему внимание общественности привлекается к обычным людям, которые совершают необыкновенные поступки ради других. "И меньше всего ей хотелось бы, чтобы вся эта огромная работа оказалась в тени очередной волны заголовков о Гарри и Меган", — отметил инсайдер.

Сассекские могут неожиданно объявить о запуске крупной благотворительной инициативы или появиться на каком-нибудь громком публичном мероприятии примерно в то же время. Они так делали уже не раз.

"Кейт прекрасно понимает, как работают подобные механизмы и насколько быстро средства массовой информации могут полностью сосредоточиться на очередном событии из жизни Гарри и Меган", — сообщил источник.

Миддлтон не стала бы возражать против того, чтобы кто-то собирал пожертвования или привлекал внимание к действительно важной благотворительной инициативе. Но Кэтрин считает, что необходимо проявлять хотя бы определённую вежливость и уважение друг к другу, особенно учитывая, насколько сложными стали отношения в семье.

Инсайдер подчеркнул, что для Кейт речь идёт не столько о личном соперничестве, сколько об уважении к мероприятию, подготовка которого занимает многие месяцы.

"Она была бы чрезвычайно разочарована, если бы концерт превратился в очередной повод для обсуждения семейной вражды вместо того, чтобы стать праздником в честь людей, заслуживающих признания", — заключил инсайдер.