Сегодня в ФСБ России заявили: пресечена серия масштабных терактов на юге страны. Сразу в нескольких регионах задержаны агенты украинских спецслужб, которые готовили диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов. В ходе операции изъяты безэкипажные катера, десятки боевых дронов и сотни килограммов взрывчатки.

На этих кадрах из Дагестана украинские агенты закатывают в гараж водный мотоцикл. Слежку ведут оперативники ФСБ. В подпольной мастерской - обычный гражданский гидроцикл - разбирают: снимают руль, сиденье и переоборудуют вот в такое устройство. Военные называют его БЭК - безэкипажный катер, начиненный взрывчаткой.

Один из преступников задержан. Второй оказал сопротивление и был убит. Внимание стоит обратить на масштаб всей операции, на которую, по оценкам ФСБ, киевский режим потратил около 2,5 миллиона долларов. Безэкипажных катеров было шесть. Общая масса взрывчатки, которую в них загрузили - 700 килограммов. Вот это опасное вещество, расфасованное по пакетам. Завербованные Украиной агенты получили подробные инструкции, в том числе на видео, и всю необходимую электронику. Работали в гараже месяц - их взяли, уже когда катера были готовы к запуску.

В целом операция ГУР и СБУ шла около полугода - и наши спецслужбы всё это время держали её под своим контролем. Гидроциклы, пособники киевского режима завезли из-за границы. А взрывчатку и ещё партию дронов забросили в Ростовскую область при помощи аэростатов. Их было около 70.

Вот кадры, как украинские агенты вывозят с поля ящики из пенопласта. Руководил операцией, по данным ФСБ, Гия Лордкипанидзе. У него богатое антироссийское прошлое. Лордкипанидзе был соратником Саакашвили, имел связи с чеченскими боевиками в двухтысячные, а сегодня с генеральскими погонами служит в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины. Всего было завербовано шестеро россиян с уголовным прошлом.

Теракты планировались в трёх регионах. Часть коробок поехала из Ростовской области отдельным маршрутом, в Тихорецк Краснодарского края и Майкоп - республики Адыгея. Там украинские агенты сняли два частных дома и в каждом оборудовали площадку для запуска FPV-дронов.

Было обнаружено 40 беспилотников с взрывчаткой. Все на оптоволокне - катушки по 40 километров. Такую "птицу" невозможно заглушить системами РЭБ. Управлялись они дистанционно с территории Украины, а целью были военные аэродромы и другие объекты критической инфраструктуры.

Диверсия киевского режима была предотвращена, два преступника убиты - остальные схвачены и теперь ждут суда. За организацию теракта и сотрудничество с иностранной разведкой им грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения. Избежать тюрьмы можно только в одном случае, если человек сам сообщит в ФСБ о готовящемся теракте и поможет его предотвратить.