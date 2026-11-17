"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кирилла Дмитриева из Нижнего Новгорода. У него редкая и очень тяжёлая разновидность рака крови. Мальчику всего полтора года, а он уже перенёс курс мощной химиотерапии. Но спасти жизнь Кирилла может только срочная пересадка костного мозга. Операция невозможна без специальных сопроводительных препаратов. Стоят они больше миллиона рублей. Мама и бабушка просят о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Время упускать нельзя.

Детство Кирюши проходит в больнице. Он все время находится под пристальным наблюдением врачей. Бесконечная череда анализов, капельниц и процедур вымотали мальчика.

Страшная болезнь проявилась не сразу. Первым симптомом стала повышенная температура. Врачи поначалу связывали ее с прорезыванием зубов. Но состояние мальчика стало резко ухудшаться. Обследования показали: увеличенные печень, селезенку и лимфоузлы. В крови обнаружили повышенное количество лейкоцитов.

"Врачи называли "мальчик загадка". То есть у нас очень сложно было поставить диагноз, потому что там было, как в пазлах. От этого заболевания, от этого заболевания, но в один конкретный диагноз никак не складывался", - говорит Елена Горячева, бабушка Кирилла.

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, который в конце концов был обнаружен, один из самых редких и сложных видов рака крови. Заболевание крайне агрессивное и тяжело поддается лечению. Каждую минуту здоровых стволовых клеток спинного мозга и клеток крови у Кирюши становилось все меньше. Из Нижнего Новгорода мальчика экстренно перевезли в Петербург.

"Из института педиатрического нас уже перевели в Центр Горбачева. То есть из одной реанимации нас перевели в другую реанимацию. Он был на кислороде, он был испуган. Он молодец. Он борец. Он борется за свою жизнь. Уже несколько химий перенес. Он их стойко перенес. Как взрослый", - рассказала Елена Горячева.

Благодаря мощному курсу химиотерапии число дефектных клеток уменьшилось. Но единственный шанс победить болезнь и спасти жизнь ребёнка – пересадка костного мозга. Операцию необходимо провести как можно скорее, медлить нельзя. Но без специальных сопроводительных препаратов Кирюша не справится. Детский организм нужно защитить от смертельных осложнений. Стоимость необходимых лекарств - больше одного миллиона рублей. Такую сумму маме и бабушке собрать не под силу. Вся надежда - на неравнодушных людей.

"Одним нам не справиться, только вместе. С помощью неравнодушных к нашей беде людей. Очень большой страх перед будущим, но очень надеюсь на то, что у нас все получится. И что он будет здоровым", - сказала Елена Горячева.

В больнице полуторагодовалый Кирюша с бабушкой. Дома его ждут мама и старший брат. Сдерживать слезы взрослым очень трудно. Семья сейчас переживает тяжелую утрату. Отец мальчиков погиб на СВО.

Несмотря на долгое и изматывающее лечение, Кирилл остается жизнерадостным. Родные верят, что ему удастся победить болезнь. Подарить шанс на жизнь этому храброму и очень сильному мальчику может каждый.

Ещё раз напомним: время упускать нельзя. Ваша помощь Кириллу нужна как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Дмитриева, программа 2695