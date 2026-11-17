Наталья Водянова снялась в новом рекламном проекте. Знаменитая российская модель вернулась к работе вскоре после рождения шестого ребенка. Однако многочисленные фанаты не узнали прославленную красавицу.

В Сети идут бурные обсуждения, что случилось с внешностью Натальи Водяновой. Поводом послужило свежее видео, в котором снялась модель. Наталья поделилась своими детскими воспоминаниями, связанными с Новым годом. Так, она призналась, что обожала получать сладкие подарки, когда посещала "елки". Модель развернула конфету, которую вытащила из картонной коробки, и попробовала ее. А еще Водянова открыла бутылку лимонада и сделала глоток.

На протяжении всего видео Наталья говорила и улыбалась, однако, по мнению особо наблюдательных фанатов в Сети, ее "новое" лицо при этом даже не выдало "ни единой мимической морщины". По словам обескураженных фанатов, Водянова "то ли сделала пластику, то ли переколола ботокс".

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"У нее даже улыбка кривая", "Лоб как будто каменный", "А мышцы лица у Натальи вообще двигаются?", "Куда делась ее детская красота?", "Что случилось с Водяновой? У нее как будто новое лицо", "Не узнаю Водянову. Лицо как маска. Ужасно", - высказались расстроенные комментаторы.

Поклонники говорят, что еще недавно у Натальи такой перемены во внешности не наблюдалось. Если модель и прибегла к каким-либо манипуляциям, то буквально только что. Ведь в сентябре она родила шестого ребенка. Это девочка. Модель нарекла крошку уникальным именем: ее зовут Анна Наталья Лариса Арно.

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