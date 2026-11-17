История Дарьи Суднишниковой прогремела на всю страну, когда она стала мамой в 13 лет. Сейчас Даша снова беременна, при чем девушка только в мае родила второго ребенка.

20-летняя Дарья рада, что будет многодетной мамой. Этим она похвасталась на своей странице в соцсети.

"Ребята, ситуация такая, можете меня поздравлять, я беременна, у меня будет третий ребенок. Я сходила к гинекологу, он мне много всего прописал, кучу анализов и всего. Другие девушки в 20 получают образование, строят бизнес. А я многодетная мама, да еще и погодок", — написала Суднишникова.

Подписчики не разделяют восторг Даши. Среди тысяч комментаторов ее поздравляли не так много людей. Большинство припомнило ей скандальный эфир "Пусть говорят", в котором она рассказала о беременности в 13 лет.

Отметим, что Суднишникова стала второй раз матерью в мае этого года. Спустя четыре месяца она снова почувствовала недомогание, но даже и подумать не могла о столь скорой беременности. "Дети — это счастье, я рада быть мамой", — отмечает девушка в социальных сетях.

На этот раз Дарья беременна от Артура Столетова, за которого она вышла замуж в начале года. Пара познакомилась в религиозном реабилитационном центре, где оба прошли лечение от зависимостей.

Дарье уже 20 лет, а ее первой дочери — шесть. Напомним, девушка пришла к Малахову в 13 лет. На шоу она сообщила, что забеременела от своего 10-летнего друга. Народ был шокирован это историей, но эксперты сразу заподозрили, что Суднишникова говорит не правду. Мальчик не мог быть отцом — он физически не созрел, и это было нормально для его возраста.

Пришлось Дарье признаться, что настоящим отцом является старшеклассник, с которым у нее действительно были отношения. Из роддома дочь Суднишникова принесла своим родителям. Пока мама Даши растила малышку, девушка ушла в загул. Она бросила учебу — сначала школу, затем техникум. Не хотела как-то менять свою жизнь и однажды пьяная уснула в подъезде. О чем не забыла рассказать на своей странице в соцсети.

Но в какой-то момент Даша встретила молодого человека и изменилась. Она съехала от родителей на съемную квартиру, стала заботиться о дочери и возлюбленном. Призналась, что хотела бы выйти замуж и позже родить еще одного ребенка.