Позиция европейских лидеров по Украине носит немирный характер.

Попытки найти свое место в урегулировании конфликта осложняются агрессивной повесткой ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Европа вряд ли может претендовать на значимое место в переговорах.

"Они в поисках своего места в этом процессе. Но в связи с тем, что их позиция носит такой ярко выраженный немирный характер, они скорее всячески демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерены активно участвовать в переговорах по Украине в формате "Е5 + ЕС"