Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поблагодарил столичных участковых за добросовестную службу и неравнодушие. Он поздравил участковых и ветеранов службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает во вторник информационный центр правительства Москвы (Мосинформ).

"Участковые уполномоченные полиции находятся в постоянном контакте с жителями и зачастую первыми узнают о проблемах, требующих внимания правоохранительных органов. Они хорошо знают обстановку на своих территориях, помогают разрешать конфликтные ситуации и предупреждать правонарушения. Такая работа требует не только профессионализма и ответственности, но и умения находить общий язык с людьми. Благодарю московских участковых за добросовестную службу, неравнодушие и внимательное отношение к москвичам", — подчеркнул Горбенко.

Ранее Александр Горбенко сообщил, что Макариевская премия сохраняет статус одной из главных научных наград страны. Лауреатами по естественным наукам стали более 130 ученых России и зарубежья, премией отмечены более 70 научных трудов.