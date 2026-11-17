Сати Казанова откровенно рассказала о недуге, с которым столкнулась еще в детстве. Известная певица решила, что молчать о нем уже нет смысла.

Выпускница "Фабрики звезд" еще будучи совсем маленькой столкнулась с псориазом. Неизлечимое заболевание преследовало артистку на протяжении многих лет. Сама певица очень стыдилась недуга и скрывала высыпания под густым слоем макияжа.

"Я сразу предупреждала девчонок: если на съемке или концерте нужно оголять какую-то часть тела, ее нужно гримировать. Я молилась: "Господи, лицо не трогай, пожалуйста, не трогай лицо", - рассказала Сати Казанова в новом выпуске шоу "Что я наделала".

Особенно чудовищной была картина, когда певица принимала душ будучи в активной фазе болезни. "Я в ужасе была, не могла поверить, что живого места не было. После душа все становилось еще краснее", - поведала артистка.

В последнее время Казанова находится в стойкой ремиссии. И все же время от времени болезнь напоминает о себе. Сати заметила такую закономерность: "Как только я игнорирую свое тело, забываю о себе, я совершаю предательство по отношению к себе. Псориаз начинает сигнализировать. В каком-то смысле он мой учитель".

Отметим, что с точки зрения современной медицины псориаз считается неизлечимым. Дело в том, что это хроническое аутоиммунное заболевание. В его основе — генетическая предрасположенность в сочетании со сбоем в работе иммунной системы: она начинает ошибочно атаковать собственные клетки кожи, из-за чего возникает хроническое воспаление и ускоренное обновление эпидермиса. Пока наука не нашла способа полностью устранить эту глубинную причину, поэтому вылечить болезнь навсегда нельзя.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>