Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк живет на две страны. В России у Анны остались брат, сестра и бабушка, а в Арабских Эмиратах — муж. В апреле 2025 года Заворотнюк-младшая стала мамой. Рожала наследница актрисы в Москве.

Анна тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Своими фотографиями в соцсети она делится с удовольствием, но мужа и сына скрывает. Малыша Марселя Заворотнюк показывает либо со спины, либо с закрытым смайликом лицом. Анна утверждает, что так защищает мальчика от хейтеров.

Накануне дочь актрисы порадовала подписчиков очередным снимком Марселя, но все также скрыла его лицо. В своем блоге молодая мамочка опубликовала свежее фото, на котором видно, как сильно вырос мальчик. Кадр сделан со спины в Дубае на фоне небоскребов. "Люблю не могу", — коротко подписала Анна.

Пользователи Сети оставили под постом сотни комментариев. "Какой Марсельчик уже взрослый"; Как быстро растет малыш"; "Маленький сердцеед! Бабуля смотрит с облачков и радуется…"; "Мне кажется, он похож на Настю или на Аню"; "Такой сладкий", — отмечают подписчики Заворотнюк.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" осталось трое детей. Старшие Анна и Майкл родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Младшая дочь Мила появилась в союзе с фигуристом Петром Чернышевым.