Дмитрий Дюжев прославился после того, как сыграл Космоса в сериале "Бригада". Вот только случилось это далеко не сразу.

Премьера фильма "Бригада" состоялась в 2002 году. Сериал стал культовым, а актеры Сергей Безруков, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева и другие, снявшиеся в нем, получили бешеную популярность.

Однако успех далеко не сразу накрыл артистов. Во всяком случае, это касалось Дмитрия Дюжева. В новом интервью знаменитый актер признался, что после выхода на экраны фильма "Бригада" его не звали в кино. В итоге артисту пришлось работать таксистом.

"Я снялся в сериале "Бригада". Новых предложений не было, так как кинообщественность сомневалась, не реальные ли мы криминальные личности. Время было голодное", - отметил Дюжев.

В то время еще не было навигаторов, и артисту приходилось ориентироваться по карте. Однако постепенно, когда "Бригада" стала обретать успех, клиенты начали узнавать Дмитрия Дюжева. Тогда ему пришлось оставить работу в такси и искать другие варианты заработка, передает "КП".

"Удивлялись, как такое возможно, что лица из телевизора, сыграв такие роли, работают в такси. Это и было причиной, что я больше не смог подрабатывать извозом. И стал играть Деда Мороза", - поведал актер.

А недавно Дмитрий Дюжев занял кресло защитника в программе "Модный приговор". Вот только не все зрители остались им довольны. В Сети много негативных комментариев в адрес Дмитрия Дюжева. В основном они сводятся к тому, что актер "не похож на себя", что он "переигрывает" и даже что "странно говорит".

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