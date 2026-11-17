Следственный комитет предъявил обвинение задержанной по подозрению в подрыве автомобиля бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

Жительнице Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство, следствие ходатайствует о ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

Задержанная признала свою вину. Она рассказала, что в июле 2026 года ей позвонил представившийся сотрудником правоохранительных органов мужчина, который рассказал, что на нее оформлено множество иностранных счетов, через которые идет финансирование украинской армии.

Для блокировки счетов ей сказали выполнить несколько заданий, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Девушка раздобыла пакет со взрывчаткой. При этом соучастники заверили обвиняемую, что это GPS-трекер. Далее фигурантка дела прикрепила взрывное устройство к днищу автомобиля Заворотного. Бомбу привели в действие дистанционно.

Автомобиль Toyota Fortuner взорвался во время движения в районе Чертаново Северное утром 13 ноября. За рулем находился бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова 72-летний Сергей Заворотный. Мужчину взрывной волной выбросило на проезжую часть, он выжил.