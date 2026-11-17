29-летняя звезда "Дома-2" Алена Савкина, известная как Рапунцель-младшая, борется с онкологическим заболеванием. О серьезных проблемах со здоровьем Алены стало известно летом 2026 года. 24 июля во время компьютерной томографии медики обнаружили у нее опухолевое образование в грудной клетке. После дополнительных обследований и пересмотра результатов биопсии диагноз подтвердился — у экс-участницы телестройки выявили лимфому четвертой стадии.

Савкину поддерживают родные и друзья. А накануне к Алене публично обратилась Ксения Бородина, бывшая ведущая "Дома-2".

"Я просто в шоке, что это происходит с молодыми мамами. Алена, ты очень сильная, главное — вера в выздоровление. Желаю, чтобы тебе помогли, чтобы всё получилось и ты могла забыть про этот сложный этап в твоей жизни. Живи, милая!" — написала Ксения в личном блоге.

При этом Бородина призвала своих подписчиков помочь экс-участнице реалити. Ведущая рассказала, что открыт сбор средств. "Давайте объединимся и сделаем это. Просто не купим кофе или пачку сигарет, а поможем молодой маме жить и быть опорой для своих детей", — высказалась Бородина.

Однако благородный призыв Ксении вызвал скандал в Сети. Люди возмущены, что Бородина, которая всю семью каждый месяц возит на отдых бизнес-классом, призывает народ отказаться от кофе, чтобы помочь Савкиной. Более того, особо внимательные пользователи Сети отметили, что недавно Алена хвасталась новеньким iPhone и MacBook последней модели, покупка которых обошлась блогерше примерно в 500 тысяч рублей.

"Больные раком не покупают себе такие дорогие игрушки, а каждую копеечку тратят на лечение"; "Ага, откажитесь от кофе, чтобы Савкина себе еще и машину купила"; "От чего нам еще отказаться, чтобы Алена с комфортом лежала в больнице? Кстати, лечение рака по ОМС — бесплатное!" — возмущаются россияне.