Строительство нового здания для Таганского и Лефортовского судов завершится в 27-м году. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая объект. Сейчас сотрудники работают в зданиях, которым уже более сотни лет. Переезд позволит увеличить площадь в четыре с половиной раза.

Восьмиэтажное здание видно издалека. Стройка началась в марте 2025 года, и уже сейчас объект готов почти наполовину. Скоро сюда переедут сразу два районных суда - Таганский и Лефортовский, которые сегодня ютятся в зданиях вековой давности. Как отметил Сергей Собянин, московские суды каждый год рассматривают больше трёх миллионов дел, и на заседания приходят миллионы горожан. Поэтому город и взялся за программу строительства - чтобы и судьям, и участникам процессов было комфортно.

"По согласованию с Верховным судом мы реализуем большую программу по реконструкции действующих судов и строительству новых зданий. Это здание на два суда, оно в 4,5 раза больше, чем предыдущие по объему. Ну и качество строительства, вид этого суда будет отвечать высоким требованиям. Надеюсь, что судьям понравится этот проект", - отметил Собянин.

Сейчас объект готов на 45 процентов: наземная часть собрана полностью, рабочие занимаются наружными инженерными сетями и готовятся монтировать декоративный фасад.

"Таких зданий в России не существует, я много где был проездом, но это действительно такое очень добротное фундаментальное здание, массивное красивое здание", - отметил Михаил Птицын, председатель Московского городского суда.

Секрет скорости - в технологии. Около 80 процентов конструкций - балки, колонны, лестничные марши, стеновые панели - привозят с завода уже готовыми. На площадке фактически делают только перекрытия. Снаружи здание оденут в стеклофибробетон - прочный материал, который не боится перепадов температур. Внутри - 36 залов заседаний: 18 для уголовных дел и 18 для гражданских. Больше 100 сотрудников получат современные кабинеты, переговорные, комнаты отдыха. Для людей с ограниченными возможностями создадут безбарьерную среду.

"И большие зоны рекреации, и высокие потолки. Все это соединено в этом уникальном проекте. Созданы подъёмники с правильной отметкой, созданы внутри здания туалеты правильной ширины с необходимыми приспособлениями для маломобильных групп. Учитываются потребности всех групп населения", - сообщил Алексей Добашин, гендиректор строительной организации.

"У нас, несмотря на единственное здание, будет полностью обособлена жизнь двух судов. Потоки не будут пересекаться, у нас разведены потоки для Лефортовского и Таганского судов. Кроме того, вопрос, связанный с конвоированием, вынесен в отдельный ход, также логистика судей выстроена так, что они не пересекаются с посетителями объекта", - отметил Василий Гиляров, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

Территорию вокруг тоже благоустроят: автоматические ворота, скамейки, парковка для машин и навесы у входов. Для посетителей сделают зону отдыха. Завершат строительство в 2027 году.