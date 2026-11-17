Сегодня в Басманном суде Москвы вновь рассматривали дело сестер Хачатурян. Их адвокаты добиваются прекращения уголовного преследования девушек по делу об убийстве их отца.

Еще в марте 21 года Следственный комитет признал сестер потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца, в 22 году расследование было завершено, а полтора года назад мужчину посмертно признали виновным в преступлении, в том числе в распространении порнографических материалов с участием его дочерей.

Однако уголовное дело об убийстве не закрыто, хотя расследование не ведется, но до сих пор действует мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, им запрещено общаться друг с другом. Сторона защиты считает, что дело не имеет перспектив, кроме того, необходимо определить процессуальный статус сестёр.