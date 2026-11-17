Сейчас по этой озорной и улыбчивой девчонке не скажешь, что всего полгода назад она весила чуть больше 300 граммов. Рост девочки тогда был 25 сантиметров, это плитка шоколада. Настоящая Дюймовочка появилась на свет всего в 24 недели. У мамы преэклампсия – давление под 200. Вариантов не было – кесарево. Не сделать вовремя - кровотечение не остановить. А значит под угрозой жизнь не только ребенка, но и матери. Специалисты перинатального центра "Коммунарка", куда поступила женщина, операцию провели вовремя и успешно. Уже на следующий день мать смогла увидеть дочь.

Пленка, чтобы сохранить тепло и не дать испариться ни капле влаги. А дальше ребенка поместили в искусственный утробный мир. Там собственные легкие, которые к этому времени у малышки еще не заработали, заменил аппарат ИВЛ.

"Ребенок экстремально низкой массы тела принимается в специальный кувез, который поддерживает определенную температуру и влажность. Этот ребенок нуждается в респираторной терапии, соответственно у нас аппарат с искусственной вентиляцией. Размеры Киры были предельно маленькими и не совсем привычными для нас", - рассказала Диана Лычагина, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Что уж говорить о Юлии, которая впервые стала мамой. Но не испугалась. Днями и ночами проводила часы возле медицинской кроватки люльки. Питание крохи было рассчитано по миллиграммам, необходимые для жизни вещества подавали через тончайшие катетеры. А когда у мамы появилось молоко, стало понятно – девочка скоро поедет домой.

Прием у педиатра для Киры теперь всегда начинается с взвешивания. Ведь буквально каждый новый грамм был на вес золота. За последние 5 лет Кира стала самым крохотным младенцем среди новорожденных в Москве, выписанных домой. В столице в последние годы возможности оказания помощи таким пациентам выросли. Сегодня выживаемость таких деток составляет 99%.

И за каждой спасенной жизнью стоит целая система. На смену обычных женских консультаций пришли центры женского здоровья, где мамы могут пройти все обследования и вовремя выявить осложнения. А для оказания сложной медпощи при родах работают 5 родильных домов и 6 перинатальных центров с современным оборудованием.

Первый год жизни, его еще называют "золотым", самый важный в жизни нового человека. И для таких детей предусмотрено наблюдение до 3 лет. "Ранняя помощь" - это городской проект особого сопровождения нуждающихся в помощи малышей и их родителей. И есть итоги – в этом году 260 детей, у которых ранее были выявлены нарушения в развитии, к трехлетнему возрасту пошли в обычные детские сады. Это почти 100-процентный успех.