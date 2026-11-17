Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью aif.ru сообщила о максимальном показателе выживаемости недоношенных детей в Москве. Как отмечается, столичные врачи спасли жизнь самому маленькому новорожденному в Москве - выходили ребенка весом 330 граммов.

Каждый год в столице рождается порядка 120 тысяч малышей, при этом некоторые из них появляются на свет значительно раньше срока.

"За последние годы мы значительно расширили возможности оказания помощи самым маленьким пациентам. Сегодня в Москве выживаемость новорожденных с низкой массой тела составляет 99 %. За этим результатом стоят тысячи спасенных жизней, профессионализм наших врачей и современные медицинские технологии", - рассказала Анастасия Ракова в интервью aif.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития рассказала историю девочки, которая родилась в перинатальном центре "Коммунарка" с весом 330 граммов.

"Это минимальный вес среди недоношенных новорожденных столицы, выписанных домой, за последние 5 лет. Малышка родилась в результате экстренного кесарева сечения из-за опасного осложнения беременности, которое угрожало жизни женщины и ребенка. Сразу после рождения девочку поместили в специальный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше четырех месяцев она провела в больнице — сначала в реанимации, затем в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Благодаря работе врачей и активному участию мамы за это время малышка набрала вес до 2020 граммов и смогла отправиться домой. Сейчас за ее здоровьем и развитием продолжают наблюдать специалисты "Коммунарки", - сообщила Анастасия Ракова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва развивает стационарную медицину для детей. Город уделяет самое пристальное внимание этому вопросу. За последние пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в мегаполисе вырос вдвое.