Сергей Соседов скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри. Музыкальный критик поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Спасти журналиста не удалось.

Причиной смерти критика судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Сергея Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии. Малахову удалось добыть кадры последних мгновений жизни Соседова.

Видео показали в эфире, и оно вызвало скандал. Присутствовавший в студии судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев настаивает на эксгумации тела музыкального критика. Он считает, что Соседову могли подмешать яд. Кроме того, не исключено, что рухнувшего с лестницы Соседова начали спасать только через полчаса.

Криминалист Михаил Игнатов, который был дружен с телеведущим, высказался о возможной эксгумации. Он уверен, что никакого злого умысла в трагедии Сергея нет. Крайние меры возможны только в одном случае – если результаты ранее проведенных экспертиз вызовут вопросы у следователей.

"Было вскрытие. Я даже не сомневаюсь, что все необходимые биоматериалы были взяты, результаты исследований есть в заключении судмедэкспертизы. Это обязательное требование. Проверили, что находилось в крови, какие препараты. Исследовали образцы тканей на предмет отравления, наличия ядохимикатов, алкоголя, запрещённых веществ", — пояснил эксперт в беседе с "АиФ".

Он подчеркнул, что эксгумация возможна только в том случае, если обнаружат разногласия между экспертизами. "Допустим, первая экспертиза показала один результат, а назначили повторно, она показала другой. Здесь пока ни о чем подобном не слышал. Скорее всего, просто имело место стечение обстоятельств", — заключил криминалист.